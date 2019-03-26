Издевавшийся над собакой кинолог Внуково уволен

Кинолог службы авиационной безопасности Внуково был уволен после издевательств над служебной собакой, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее в СМИ сообщали, что специалист службы авиабезопасности аэропорта в состоянии алкогольного опьянения издевался над собакой породы русский спаниель, передает РИА «Новости».

По этим данным, мужчина душил, бил ногами и подвешивал животное за поводок на забор. Очевидцы обратились в правоохранительные органы, после чего была инициирована проверка.

В аэропорту сообщили, что кинолог был уволен.

Ранее в Сахалинской области очевидцы сняли видео, где привязанная к машине служебная собака волочится за автомобилем ДПС и пугается движущихся машин, в МВД сообщили, что животное не было жертвой издевательств, а проходило тренировку.