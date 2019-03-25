Минфин предложил резко повысить минимальную цену на шампанское

Минимальную розничную цену на шампанское в России могут поднять на 26%. С таким предложением выступил Минфин.

Отмечается, что минимальная розничная цена бутылки шампанского 0,75 л может подорожать со 164 рублей до 207 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

«Установление минимальных цен является частью комплекса мер по борьбе с оборотом нелегальной и фальсифицированной алкогольной продукции», – говорится в пояснительной записке к приказу.

По мнению авторов документа, повышение цен на игристые вина позволит создать нормальную конкурентную среду на рынке сбыта. Кроме того, это поможет устранить контрафактную продукцию.

Ранее замминистра финансов Илья Трунин заявил, что Минфин может прийти к необходимости устанавливать минимальную розничную цену (МРЦ) не только на крепкие алкогольные напитки, но пока таких решений нет.