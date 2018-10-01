В корабле «Союз МС-09» найдены следы металлической пыли от сверления дыры

Сотрудники Роскосмоса обнаружили следы металлической пыли, оставшейся от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«У нас нет ответа на вопрос, почему стружка была в определенных местах в бытовом отсеке найдена. Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определенное место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке. Там же стоят сифоны, воздух идет, и просто стружка стягивалась в один угол», – сказал Рогозин, передает РИА «Новости».

По его словам, для причин ее появления космонавты на орбите проведут следственный эксперимент по сверлению металлического бруска. «Для того, чтобы ответить на этот вопрос, придется, грубо говоря, взять брус и снова сверлить примерно в том же самом месте, чтобы посмотреть, как дальше материал будет распространяться. На Земле уже сверлили, надо сделать это в невесомости», – добавил он.

В то же время Рогозин заявил, что Роскосмос пока не обращалась в компетентные органы для возбуждения уголовного дела в связи с появлением отверстия от сверла в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09». «Нет. Уголовное дело возбуждается, если госкорпорация напишет заявление в прокуратуру о материальном ущербе. Соответственно, мы, безусловно, к этому придем, когда мы поймем, что реально произошло», – сказал Рогозин.

По его словам, сначала эксперты Роскосмоса разберутся в причинах произошедшего, соберут основания для возбуждения дела.

Напомним, летом прошлого года в космическом корабле «Союз МС-09», который был пристыкован к МКС, было обнаружено отверстие. Специально созванная комиссия установила, что дыра была просверлена умышленно. Расследуется две версии происхождения отверстия – при изготовлении корабля на Земле или кем-то из экипажа МКС в космосе.