Российские ученые научились читать SMS на ощупь

Исследователи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) совместно со специалистами компании «Группа Систематика» разработали компактное устройство «Тактильная рука», которое позволяет людям с ограниченными возможностями получать текстовые и голосовые сообщения из смартфона.

Устройство с помощью специально разработанного мобильного приложения преобразовывает текст в ощущаемые пользователем на руке механические воздействия, передает РИА «Новости».

Информация передается путем включения на короткое время в определенной последовательности нескольких вибромоторов, размещенных в манжете, надеваемой на предплечье выше кисти руки.

Кодирование сигнала осуществляется на основе представления символов Брайля.

Таким образом, с помощью «Тактильной руки» люди, лишенные зрения, смогут получать информацию из электронных писем и пользоваться мобильными приложениями для навигации в городе.

Кроме того, передача информации тактильным способом позволяет слепым людям беречь слух, который у них страдает от перегрузки, и дает возможность получать сообщения в шумных помещениях или на улице.

Сообщается, что уже выпущена партия устройств для проведения совместно с рядом благотворительных фондов испытаний «Тактильной руки» в фокус-группах.

Задачей следующего этапа будет доработка устройства и мобильного приложения по результатам испытаний, а также дополнение устройства функциями ввода информации, чтобы пользователи могли отвечать на получаемые сообщения и набирать «тревожный» номер телефона в случае непредвиденных обстоятельств.

Запланированы также работы по созданию версии мобильного приложения для iOS.