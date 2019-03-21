Песков прокомментировал отказ ЦИК передать мандат депутата Госдумы Грудинину

Передача депутатских мандатов – прерогатива Центральной избирательной комиссии, а не Кремля, дополнительные разъяснения может дать только ЦИК, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков в ответ на вопрос о том, почему Кремль не снял Павла Грудинина с избирательной президентской кампании, несмотря на счета, из-за которых бывшему кандидату в президенты не передали мандат Жореса Алферова, завил, что вопрос передачи мандатов является прерогативой ЦИКа, и «какие-то дополнительные объяснения» могут предоставить только в комиссии, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Центризбирком на заседании в четверг отказал КПРФ в передаче мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору «Совхоза имени Ленина» Павлу Грудинину.

Напомним, всередине марта президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат умершего физика Жореса Алферова в Госдуме Грудинину.

Однако кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Иванюженков решил оспорить это якобы «несправедливое» решение – он считает, что это противоречит требованиям ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы» и нарушает его конституционное право быть избранным депутатом.

Отмечалось, что на парламентских выборах 2016 года Иванюженков входил в ту же региональную группу (Московская область) списка кандидатов КПРФ, что и Грудинин, но если Иванюженков занимал в ней шестое место, то Грудинин – девятое.

В 2009 году Конституционный суд РФ постановил, что действия политической партии не могут носить произвольный характер и не должны допускать возможность лишения гражданина статуса кандидата в депутаты, указывает в своем заявлении Иванюженков.

Кроме того, бывшая жена Грудинина не исключала, что тот может использовать депутатский мандат при разводе и попытается «получить неприкосновенность перед законом».