Столтенберг не смог привести Лаврову доказательства нарушений Россией ДРСМД

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в феврале на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Мюнхене не смог привести доказательств нарушений Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Так она прокомментировала высказывания генсека альянса о том, что в НАТО убеждены в нарушениях соглашения Москвой.

«Врет и не краснеет. На недавней встрече в Мюнхене с Лавровым Столтенберг не смог привести ни одного доказательства якобы (имевших место) нарушений ДРСМД. Аргументы у натовцев, как всегда, на уровне «все есть в соцсетях» и «никто, кроме вас, на такое не способен», – написала Захарова в Facebook.

В среду Лавров заявил, что Москва не станет размещать ракеты средней и меньшей дальности и ввязываться в гонку вооружений, но Вашингтон это игнорируют. Во вторник МИД заявил, что Москва вынуждена готовиться к потенциальному развертыванию Вашингтоном ракет средней дальности.