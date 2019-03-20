МИД сделал представление послу Чехии в России

Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России разъяснил послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке ситуацию вокруг объектов недвижимости в Праге, используемых российской стороной.

«Главе дипломатической миссии Чехии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в этой стране нездоровой атмосферой вокруг данного сюжета. Отмечено, что проблематика недвижимости является предметом идущего двустороннего диалога, ориентированного на поиск взаимоприемлемых развязок по имеющимся с обеих сторон открытым вопросам. Чешской стороне заявлено о необходимости во избежание деструктивных последствий проявлять сдержанность и сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в рамках переговорного процесса», – говорится в заявлении МИД на сайте ведомства.

Ранее прошла информация, что квартиры в Праге, предоставленные местным правительством российским дипломатам, сдаются внаем без заключения контрактов.