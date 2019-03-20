Школьного охранника заподозрили в надругательстве над девочкой в Ульяновске

Охранник школы в Ульяновске задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении десятилетней девочки, сообщает региональный СК.

«По версии следствия, около 14.00 18 марта подозреваемый привел лесятилетнюю девочку, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что мужчина был задержан. В паблике регионального СК во «ВКонтакте» опубликовано видео задержания подозреваемого.

По данным ведомства, подозреваемый работал охранником в школе, где девочка училась. Следствие планирует ходатайствовать перед судом для избрания меры пресечения в виде ареста.

В 2007 году он был осужден за незаконный оборот наркотических средств, уточняет СК.

В отношении 54-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

«В ходе расследования уголовного дела также будет дана оценка действиям руководства школы, которое приняло на работу ранее судимого охранника», – заключили в ведомстве.

В январе в Ульяновске мужчина проник на территорию школы и надругался над девятилетним учеником.