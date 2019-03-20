У россиян стало больше «свободных денег»

В феврале 2019 года у россиян начал расти объем «свободных денег», говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Согласно данным исследования, по сравнению с январем объем «свободных денег» увеличился на 5,5% и достиг 23,2 тыс. рублей, говорится на сайте «Ромира».

В декабре 2018 года объем «свободных денег» составлял 36,4 тыс. рублей, в январе он уменьшился на 40% – до 22 тыс. рублей.

Президент «Ромира» Андрей Милехин объяснил такое падение длительными праздниками: россияне тратили много денег на повседневные товары.

По его словам, рост индекса в феврале также связан с тем, что этот месяц короче января: из-за этого у россиян остается больше «свободных денег».

Индекс «свободных денег» «Ромира» представляет собой разницу между доходами домохозяйства и необходимыми тратами.

Доходы определяются на основе расчетов «Ромира» и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга, которая базируется на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тыс. человек.

Ранее были названы регионы с самыми высокими зарплатами преподавателей.

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