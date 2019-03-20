Глыба льда упала на беременную в Екатеринбурге

В Екатеринбурге беременная женщина пострадала при падении на нее глыбы льда с крыши жилого дома, прокуратура начала проверку, сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, инцидент произошел во вторник, 19 марта, в центре Екатеринбурга, передает РИА «Новости».

Женщина «получила черепно-мозговую травму и ушиб правого бедра».

По выявленным нарушениям директору управляющей компании дома внесено представление.

В региональном управлении Следственного комитета заявили, что следователи назначили судебное медицинское освидетельствование, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью пострадавшей и характер травм.

Также следователи выясняют, кто отвечал за обслуживание дома, и проверяют документы о порядке уборки кровли.

Ранее глыба льда упала на человека в центре Москвы.