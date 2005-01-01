Соловьев объяснил причину выдачи томоса Украине

Тележурналист Владимир Соловьев объяснил отказ константинопольского патриарха Варфоломея собирать Собор предстоятелей православных церквей для обсуждения автокефалии так называемой Православной церкви Украины.

«Варфоломей обиделся и выдал томос, чтобы отомстить РПЦ за отсутствие на Соборе... Вот и вся «духовность» этого капитана турецкой армии», – написал Соловьев в своем Twitter.

Ранее на сайте РПЦ сообщили, что Варфоломей прислал пояснительное письмо с отказом от Собора по автокефалии Украины.

«Мы получили и читали внимательно письмо Вашего Возлюбленного Блаженства, в котором Вы просите собрать Собор предстоятелей православных церквей для того, чтобы уладить проблему в украинской церкви. В ответ мы Вас информируем, что после того, когда четыре православные церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины отказались присутствовать в деле Вселенского священного собора, чему нет оправданий, и ваша древняя церковь была одной из них, Вселенский патриархат имеет серьезное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут не согласны друг с другом», – приводятся слова Варфоломея на сайте РПЦ.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что на Украине сохранится сильный русско-православный элемент.