США решили, кому должно принадлежать скифское золото

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что скифское золото из музеев Крыма, вывезенное в Амстердам, должно быть возвращено Украине.

«Греки в Крыму работали со скифами, чтобы создать изумительные золотые украшения, за которые в настоящее время идет тяжба в голландских судах и которые, в конечном счете, должны быть возвращены Украине», – сказал Кент, передает ТАСС.

Отмечается, что сотрудник Госдепартамента сделал свое заявление на семинаре в Институте мира в Вашингтоне, главная тема которого была сформулирована как «Крым после 5 лет российской оккупации».

Коллекция «скифского золота» была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, незадолго до присоединения Крыма к Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский говорил, что межмузейные отношения с Нидерландами будут прекращены в случае невозвращения скифского золота в Крым судом Амстердама.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации вокруг скифского золота.