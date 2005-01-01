Банк России назвал самые теневые секторы экономики

Основная часть сомнительных операций в 2018 году проводилась компаниями строительного сектора, сообщает Банк России, опубликовавший информацию о секторах экономики, формировавших спрос на теневые финансовые услуги.

«Основная часть таких сомнительных операций в прошлом году проводилась компаниями строительного сектора (29%) и сферы услуг (охрана, клининг, реклама – 21%)», – сообщается на сайте ЦБ.

Третье и четвертое место делят оптово-розничная торговля товарами промышленного назначения (16%) и торговля товарами народного потребления (16%).

12% всех теневых операций зарегистрировано в производстве, 4% – в логистике.