Московская биржа открылась ростом

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19 марта, вторник  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
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Как долго продлится укрепление рубля

Сейчас хорошее время для покупки валюты, например для путешествий за границу, говорят экспертыФото: Сергей Коньков/ТАСС
Российская валюта удивительным образом укрепилась до уровня семимесячной давности. Последний раз доллар стоил 65 рублей, а евро – 74, аж в августе 2018 года. При этом никакого яркого события не произошло. Что же подтолкнуло рубль к укреплению? И главное – как долго это продлится и скоро ли ждать жесткой посадки? Подробности...
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Будущий канцлер единой Европы грозит остановить «Северный поток – 2»

Ангела Меркель хочет сделать своим преемником на посту канцлера нового лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а Манфреда Вебера поставить на руководство общеевропейским правительствомФото: Kai Pfaffenbach/Reuters
Общеевропейские структуры все еще пытаются остановить «Северный поток – 2», хотя позиция Германии и ключевых европейских стран, выступающих за его строительство, не меняется. Тем интересней позиция политика, претендующего на пост главы правительства Евросоюза. Манфред Вебер заявил, что если он станет главой Еврокомиссии, то сделает все, чтобы заблокировать работу газопровода. Подробности...
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Как и зачем меняется структура российской армии

Сухопутные войска активно меняют свою структуруФото: Юрий Смитюк/ТАСС
США усиливают военное присутствие в Европе, но и Российская армия активно меняется. Возрождаются дивизии – «взломщики» обороны противника, которые и сами способны эффективно сдерживать натиск наступающих сил. В недрах Минобороны зреют планы по увеличению количества военных округов. В чем смысл всех этих перемен? Подробности...
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США начали наступление на Гаагский суд

Международный уголовный суд стал объектом нападок со стороны ВашингтонаФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Соединенные Штаты нашли еще один объект для применения санкций. Им стал, как ни парадоксально, не какой-либо бандит или противостоящая Вашингтону страна, а Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Правозащитники уже говорят о «беспрецедентной попытке избежать международного преследования за военные преступления». Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Украинский национализм выдыхается

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинский национализм москвоцентричен. Отнимите у него Москву, и у него не останется ни смысла жизни, ни идентичности, ни даже лозунгов. Можно, конечно, переключиться на поляков. Но, как говорил Остап Бендер, «не будет того эффекта». Подробности...
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Стюардесса по имени ЖЖ

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
В сравнении с нынешними блиц-мордобоями, детали которых забываются уже на следующий день, столкновения в ЖЖ выглядели как полноценные битвы на двуручных мечах. Если уж попал по противнику, то от души и конкретно. Подробности...
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Священники благословляют верующих на трансплантологию

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если у вас паранойя – напишите завещание, заверьте у нотариуса, уведомите родственников, наклейте на лбу – сделайте все, чтобы попытка нацедить из вашего мертвого тела даже стакан крови была чревата судами и тюремным заключением. Подробности...
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    Как «вежливые люди» помогли жителям Крыма

    Какие территории хотят отнять у России

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    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
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        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

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            Московская биржа открылась ростом

            19 марта 2019, 10:26

            Текст: Алина Назарова

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            Индекс Мосбиржи утром во вторник вырос на 0,2% – до 2488 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,3% – до 1217 пунктов.

            Следует из данных Московской биржи.  


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