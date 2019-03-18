Лося в башкирском городе прогнали со двора, бросив в него кота

В башкирском городе Октябрьский лося, заблудившегося в жилом дворе, решили прогнать при помощи кота.

Видеозапись размещена в Telegram-канале «Новости. Как есть».

На кадрах видно, как один из жителей метает кота в мечущегося между многоэтажек лося. Последний, напугавшись, убегает из двора, за ним бегут специалисты по отлову животных и корреспонденты.

Как сообщает «Комсомольская правда», лося удалось поймать. Животного обездвижили транквилизаторами, после чего вывезли в лес.

В прошлом году в Москве спасли лося, бросившегося в водоем.