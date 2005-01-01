Вучич призвал Сербию простить бомбардировки НАТО

Сербия должна простить бомбардировки НАТО в 1999 году, хотя и не сможет их никогда забыть, заявил президент страны Александр Вучич; он подчеркнул при этом, что Белград не желает вступать в альянс.

На международной конференции «Белградский стратегический диалог», которая посвящена 20-летию бомбардировок Югославии силами НАТО, Вучич подчеркнул, его страна сделала осознанный выбор в пользу военного нейтралитета, передает РИА «Новости».

«Я уверен, что НАТО, которая всегда говорит, что это выбор Сербии, с большей охотой приняла бы Сербию, чем другие страны региона, которые бежали навстречу НАТО. Мы всегда и везде говорим, что не хотим в НАТО, и делаем это открыто. Мы хотим иметь хорошие, пристойные отношения, но не хотим вступать в НАТО», – заявил Вучич.

Он также отметил, что страна хочет сама защищать свою независимость и свободу собственной армией.

«Я верю в силу сербской армии, и мы пережили очень много тяжелого 20 лет назад, чтобы забыть об этом. Наша обязанность – простить, но забыть мы не можем никогда», – подчеркнул Вучич.

На прошлой неделе Совфед выступил с заявлением в связи с 20-летием начала военной агрессии НАТО против Югославии. В заявлении говорилось, что операция Североатлантического альянса окончательно превратила НАТО в основную угрозу для безопасности в мире, а безнаказанность виновных привела к новым трагедиям в Сирии, Ираке, Ливии.