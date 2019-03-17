Аргентина запретила полеты Boeing 737 MAX над своей территорией

Аргентинское национальное управление гражданской авиации (ANAC) запретило полеты лайнеров Boeing 737 Max над Аргентиной после крушения самолета этого типа в Эфиопии, пишет издание Telam.

ANAC выступило за немедленный запрет полетов всех типов самолетов Boeing 737 Max 8 и 737 Max 9 над Аргентиной, пока не будут сделаны выводы, оправдывающие отмену меры, передает РИА «Новости».

Крупнейший аргентинский перевозчик Aerolineas Argentinas также сообщил о временном прекращении использования самолетов Boeing 737 Max 8.

Напомним, судно авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 пассажирами на борту разбилось 10 марта в Эфиопии. Это вторая катастрофа лайнера за пять месяцев – в октябре в Индонезии в авиакатастрофе погибли 189 человек.

Различные авиакомпании мира прекратили эксплуатацию порядка 75% Boeing-737 MAX, имеющихся в авиапарках. Однако пока ни одна российская компания не объявляла об отказе от поставок самолетов Boeing-737 Max.