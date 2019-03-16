Аксенов заявил о наличии правовых перспектив у иска к Киеву за ущерб Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что иск к Киеву за ущерб от пребывания полуострова в составе Украины имеет правовые перспективы, подсчетом ущерба и подготовкой исков будет заниматься рабочая группа на уровне Госдумы и парламента региона.

Аксенов заявил, что на уровне Госдумы и парламента Крыма будет создана «рабочая группа с привлечением юристов-международников, специалистов»; он планирует, что в течение месяца с момента начала работы эксперты приступят к подсчету ущерба, передает РИА «Новости».

«Практики такой не было, но то, что правовые перспективы предъявить такие иски (властям Украины) и получить справедливо то, что было отнято у республики, – есть», – отметил он.

Глава Крыма добавил, что пока не готов сказать, будет ли подаваться иск в международные организации.

Ранее в Крыму оценили ущерб от пребывания в составе Украины.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подсчитать экономические потери, понесенные Крымом во время нахождения полуострова в составе Украины, чтобы затем потребовать их возмещения от Киева.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, какой ущерб Крыму нанесла Украина.