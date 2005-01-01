Кадыров рассказал, как защищал Крым

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об особенных отношениях его республики с Крымом и о том, как защищал полуостров в 2014 году.

«Когда вопрос стоял остро, народ изъявил желание провести референдум. Мы помним, тогда европейские спецслужбы использовали украинский народ. И их спецслужбы делали все возможное и невозможное против воли народа. Тогда с первых дней обеспечивали правопорядок наши сотрудники и я тоже личную свою позицию высказал руководству, своему старшему брату Сергею Аксенову. Обозначил, какие возможности у меня есть и чем я могу быть полезен», – рассказал Кадыров, отвечая на вопрос, за что он получил медаль «За защиту Крыма».

Глава Чечни заявил, что у его республики с Крымом всегда были «добрые братские отношения», поэтому было принято решение поддерживать крымчан в их желании провести референдум.

«Все, что я могу сделать для крымчан, любую поддержку, которая необходима в любом направлении, я готов оказывать лично по всем вопросам. Я старался, чтобы не использовали мусульман против своего же народа, своего же региона, государства. Приводил им примеры, что у нас происходило и чего мы добились, слушая заветы нашего первого президента. Я думаю, что где-то я был полезен, и меня авансом наградили. Я очень благодарен и с честью ношу эту награду», – заявил глава Чечни, пишет Крыминформ со ссылкой на телеканал «Крым 24».

Ранее в пятницу глава республики Сергей Аксенов на митинге, посвященном юбилею воссоединения полуострова с Россией, заявил, что крымчане, если понадобится, тысячу раз готовы подтвердить свое право жить на исторической родине – в России.

Крым стал российским регионом после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота в Киеве. 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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