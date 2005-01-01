Вован рассказал о разговоре с Гуайдо

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал, каким образом ему удалось разыграть лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.

«У нас до этого был разговор с Элиоттом Абрамсом (американский спецпредставитель по Венесуэле), и он помог нам организовать разговор с Гуайдо. Абрамс ничего не заподозрил, соответственно, и Гуайдо тоже. Потому что он был уверен, что Абрамс его явно не будет подставлять», – передает слова Вована «Москва24».

Кузнецов предположил, что Гуайдо и Абрамс редко общались со швейцарцами – президентом этой страны представился пранкер.

«У нас тоже были некоторые опасения по поводу того, что европейский акцент могут различить, но все было прекрасно», – рассказал пранкер.

Он добавил, что у Гуайдо плохой английский, и для розыгрыша пришлось задействовать переводчика, который переводил с испанского на английский.

Ранее стало известно, что пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, провели переговоры с Хуаном Гуайдо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.

В начале марта они от имени Маурера также позвонили спецпосланнику США Эллиотту Абрамсу.