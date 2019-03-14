Беглов дал совет финалистам конкурса «Лидеры России»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посоветовал участникам Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России», финал которого стартовал в четверг в Сочи, участвовать в муниципальных выборах для развития стрессоустойчивости и проверки своих сил.

Санкт-Петербург в финале конкурса управленцев «Лидеры России» представляют 27 человек, это почти 10% от общего числа участников финала конкурса. Беглов обсудил с петербургскими финалистами конкурса их планы, цели и перспективы их работы на пользу города, передает ТАСС.

«Есть хорошая возможность для каждого из вас пройти тест на стрессоустойчивость: если пойти на выборы в депутаты местного самоуправления, вы очень многое о себе узнаете. Но самое интересное, что о вас тогда многое узнают и ваши знакомые, близкие, друзья и многие другие, которые будут звонить и говорить: «Какой ты, оказывается – о тебе такое пишут!», – сказал он.

По его словам, не пройдя «такую школу», очень сложно потом слышать критику «не только от своих оппонентов, но и замечания от родных и близких, но при этом все равно оставаться самим собой».

Беглов отметил, что пробовать себя в публичной политике важно для начинающего управленца, участие в местных выборах пойдет на пользу, независимо от того, будет оно успешным или нет.

Врио губернатора ранее поставил задачу, чтобы не менее 35% должностей в государственном секторе Санкт-Петербурга занимали молодые люди до 35 лет, обращал особое внимание на необходимость расширения практики создания социальных лифтов. Залогом эффективности работы городской администрации он считает сочетание энергии молодых управленцев и опыта руководителей со стажем.

Он пригласил молодых управленцев участвовать в конкурсах на замещение должностей в Смольном. Во время обновления своей команды врио губернатора назначил председателем Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлию Аблец, победительницу конкурса «Лидеры России».

Финалисты этого года также планируют применить свои навыки и новые знания, полученные во время конкурса, на пользу Петербурга.

«В настоящий момент я как раз работаю в организации, которая занимается проектами с органами власти. Возможность работать на стыке инициатив предпринимателей и органов власти – сейчас я вижу в этом свою миссию», – рассказал участник конкурса «Лидеры России» Владимир Курка, который руководит проектным офисом объединения предпринимателей «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса».

Еще одна финалистка – Наталья Дегтярева, старший менеджер по маркетингу компании «Ракурс-инжиниринг», отметила, что участие в конкурсе дало ей «новые знакомства, новые знания и новые компетенции».

«Польза есть безусловно, есть новые проекты в голове, которые появились, в том числе после встречи со школьниками. Хотелось бы развития в своей отрасли, хочется принести пользу своему городу», – сказала она.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников получили назначения: двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе, в очные полуфиналы конкурса вышли около 3,3 тыс. человек. В финал вышли 300 финалистов, из них 27 - представители Санкт-Петербурга. Финал проходит с 13 по 17 марта в Сочи.

В четверг финал открыл заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.