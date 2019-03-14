Линдси Лохан выругалась матом на русском языке

Известная американская актриса Линдси Лохан опубликовала гневный комментарий на русском языке под постом телеканала RT.

Свое недовольство тем, что Facebook и Instagram четыре часа работали с перебоями, Лохан выразила в матерной фразе «***** это дерьмо», оставив комментарий под публикацией телеканала в Twitter.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал пост телеканала НТВ о ехавшем задом наперед автомобиле «Жигули» фразой на русском «Хаха офигенно».

В феврале в соцсети появилось видео, на котором бывшая девушка Илона Маска, канадская певица Граймс, поет песню на русском языке.