Похитителей картины Брейгеля-младшего в Италии обманули

Добычей злоумышленников, ограбивших церковь в итальянском городе Кастельнуово-Магра в Лигурии, стала копия, а не оригинал картины Питера Брейгеля-младшего «Распятие».

В среду итальянские СМИ сообщили об ограблении церкви Святой Марии Магдалины: утром того дня несколько преступников разбили битой защитное стекло, забрали картину и скрылись на автомобиле, передает РИА «Новости».

Позже выяснилось, что к грабителям попала копия картины – оригинал карабинеры заменили месяц назад, узнав о готовящемся налете.

Настоящее «Распятие» в данный момент находится в безопасности.

О деталях операции помимо карабинеров знали настоятель храма и мэр Кастельнуово, который после «похищения» даже выразил сожаления в связи с произошедшим. На деле же в помещении церкви были установлены видеокамеры, которые запечатлели преступление с самого начала.

Начат поиск похитителей.

Уловку правоохранителей в итоге развенчал градоначальник Даниэле Монтебелло, сообщает местная газета Il Secolo XIX: он объяснил, что в интересах следствия не мог раскрыть правду.

Также тайну сохранил один из прихожан, понявший, что на месте картины Брейгеля-младшего висит копия.

Монтебелло напомнил, что «Распятие» уже похищалось в 1981 году; тогда картину нашли спустя несколько месяцев.

Питер Брейгель-младший был представителем династии известных фламандских художников, живший на рубеже XVI и XVII веков. Его творчество пережило переход от изображения сцен Страшного суда и демонических созданий, из-за чего он получил прозвище «Адский», к описанию обыденных и повседневных сцен жизни – крестьянских праздников, сборов урожая, свадеб, драк и деревенских пейзажей.

Его наиболее известные картины – «Зимний пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц», «Крестьянская свадьба», «Перепись в Вифлееме» и «Свадебный танец».

Напомним, в январе из Третьяковской галереи было похищено полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Подозреваемого в похищении задержали на следующий день. Предполагается, что у похитителя был сообщник.

Гендиректор галереи Зельфира Трегулова говорила, что параллельное похищение шубы из музея в момент кражи картины Куинджи похоже на отвлекающий маневр.

Позже задержанный сознался в похищении картины и заявил, что пошел на преступление из-за долгов. При этом его супруга отметила, что финансовых проблем их семья не испытывала. Мужчине было предъявлено обвинение, он извинился за кражу.

В данный момент картину Куинджи решили вернуть на выставку в Третьяковскую галерею.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что этот инцидент нужно воспринимать как национальное оскорбление.