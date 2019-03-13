Порошенко сравнил гетмана Мазепу с Вашингтоном и Ганди

Президент Петр Порошенко, выступая в Черниговской области, высказался о роли гетмана Ивана Мазепы в истории Украины.

Украинский лидер сказал, что Мазепа «в решающий момент, когда нужно было выбирать между верностью чужому монарху или своему отечеству», сделал выбор в пользу Украины, пишет RT.

При этом Порошенко сравнил Мазепу с первым президентом США Джорджем Вашингтоном, лидером войны за независимость испанских колоний в Америке Симоном Боливаром и борцом за независимость Индии Махатмой Ганди.

«Для империй, которым повиновались их народы, они все точно назывались изменниками – и Вашингтон, и Боливар, и Ганди, и Мазепа. Но для своих народов – они герои», – добавил Петр Порошенко.

В октябре 1708 года Мазепа присоединился к шведскому королю Карлу XII, который был противником России в Северной войне. За предательство Петр I лишил Мазепу всех титулов. После поражения под Полтавой Мазепа бежал в Османскую империю.

Напомним, в марте 2018 года на Украине объявили траур из-за «преступления» Петра I.