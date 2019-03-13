В Нигерии обрушилось здание школы, десятки человек под завалами

После обрушения здания школы в Нигерии более ста человек оказались под завалами.

Трехэтажное здание, где находилась школа, обрушилось в городе Лагос в Нигерии, более 100 человек остаются под завалами, передает сообщение Guardian Nigeria РИА «Новости».

По данным издания, несколько школьников были доставлены в местную больницу. Информации о погибших пока нет.

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