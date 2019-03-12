Поставленные из Лаоса танки Т-34 покрасили

В ремонтно-восстановительном батальоне Кантемировской дивизии завершили техническое обслуживание 30 танков Т-34-85, вернувшихся из Лаоса, рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

На завершающей стадии работ военнослужащими была выполнена покраска корпусов и нанесение красных звезд и бортовых номеров, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в рамках техобслуживания на машинах заменили антифриз и провели диагностику всех систем.

Танки были переданы Лаосом в январе 2019 года. Техника поступила в Наро-Фоминск в 4-ю гвардейскую Кантемировскую дивизию, где из танков сформировали отдельный батальон.