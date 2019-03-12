Один из разработчиков интернета предсказал «глобальное открытие» россиян

Разработчик интернета внутри Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и один из менторов Тима Бернерса Ли, создавшего Всемирную паутину, Бен Сегал считает, новое глобальное открытие в интернет-сфере будет сделано в России или в Китае.

«Вы читали книгу Нассима Талеба «Черные лебеди» (о теории труднопрогнозируемых и редких событий, которые имеют значительные последствия)? Так вот, всемирная паутина была таким черным лебедем. Как и Google и Facebook. Никто не мог их предсказать. Когда я впервые увидел Google, я подумал, что такого не может быть. Что это просто не может работать. И это сделал русский. И сейчас никто не может предсказать, что будет дальше», – рассказал Сегал, передает РИА «Новости».

По его словам, общий тренд развития будущего человечества вызывает пессимизм.

«Существует очень много опасностей. И очень грустно, что человеческий мозг, блистательный в одних вещах, не может ничего с этим сделать. И даже если вы найдете решение, вы столкнетесь с проблемой его внедрения», – отметил он.

Он также отметил, что восхищается российской традицией математики, образования и науки.

«Что касается интернета, они очень медленно с ним знакомились. В том числе, по политическим причинам. Но российские математики, как и музыканты – лучшие», – выразил свое мнение Сегал.

Он отметил, что российскую науку много лет игнорировали по политическим мотивам, но вполне возможно, что новое глобальное открытие в интернет-сфере будет сделано в России или в Китае.