Под Волгоградом в кафе расстреляли четверых бизнесменов

В воскресенье в городе Фролово в ходе конфликта из-за бизнеса расстреляли четверых мужчин, один из них скончался; налетчики задержаны, сообщает СУ СК по Волгоградской области.

Сообщается, что четыре человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями в 16.45 10 марта. 43-летний мужчина скончался от полученных ранений. Возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство двух и более лиц», «незаконный оборот оружия», сообщается на сайте СУ СК.

«По данным следствия, 10 марта потерпевшие распивали спиртные напитки в офисе, расположенном по ул. Фроловская города Фролово. Около 16 часов к молодым людям ворвались пятеро мужчин, с которыми ранее у них произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, после чего последние произвели выстрелы из различного вида оружия», – сообщили в ведомстве.

После совершения преступления четверо мужчин скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. На место выехали следователи и изъяли на месте происшествия одну гильзу и четыре пули от пистолета ТТ, а также патроны травматического пистолета.

«В течение нескольких часов удалось установить лиц, причастных к совершению указанных преступлений, которые были задержаны сотрудниками ДПС в поселке Гумрак Волгограда и доставлены в следственный отдел для проведения следственных действий», – сообщили в СК.

«Блокнот» утверждает, что конфликт произошел между представителями нескольких диаспор: дагестанцев, армян и азербайджанцев в офисе-магазине города Фролово. Причиной называется конфликт из-за бизнеса.

Также сообщалось об участии в перестрелке чеченцев, однако глава представительства главы Чечни в Южном федеральном округе Руслан Гончаев заявил, что эта информация не соответствует действительности.