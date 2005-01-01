Россия рассказала в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма

Заместитель постпреда России при ОБСЕ Дмитрий Балакин сообщил, что интеграция Крыма в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России завершилась.

Во время заседания постоянного совета ОБСЕ постпред подчеркнул, что те, кто говорит про «аннексию» полуострова и необходимость «затолкать» его обратно на Украину, проявляют крайнюю степень неуважения к крымчанам, которые являются носителями суверенитета в республике, пишет РИА «Новости».

«Теперь же людей, которые не захотели стать жертвами неонацистов, наказывают за их свободный политический выбор. На словах отстаивая принципы демократии, западные страны не скупятся на карательные меры в отношении людей, высказавших мнение о собственной судьбе. Жителям Крыма отказывают в визах, множатся ограничения на работу международного бизнеса на полуострове», – заявил Балакин.

Он отметил, что именно воля жителей Крыма, которую они выразили во время референдума в 2014 году, позволила им избежать гражданской войны, подобной идущей в Донбассе на протяжении почти пяти лет.

«Так что жизнь подтвердила правильность выбора жителей Крыма. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что его интеграция в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России завершена. Те, кто не верит, может сам посетить республику Крым и Севастополь и убедиться в этом. Конечно, еще много нужно сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом. Работа продолжается», – добавил российский дипломат.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сравнил вклад России и Украины в полуостров, отметив показатели расходов бюджета республики, которые выросли более чем в четыре раза по сравнению с 2013 годом.