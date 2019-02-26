Аксенов сравнил вклад в Крым России и Украины

По оценке главы региона, расходы бюджета Крыма в 2018 году более чем в четыре раза превысили показатели 2013 года, и Россия продолжает вкладывать в развитие полуострова.

По словам Сергея Аксенова, собственные доходы республики в сравнении с украинскими временами выросли почти в 2,5 раза, что позволило увеличить финансирование всех сфер, и в первую очередь социальной.

«Это «зеркало» тех позитивных изменений, которые происходят в Крыму. Если руководство Украины грабило полуостров, то Россия вкладывает и развивает», – сказал Аксенов РИА «Новости».

В целом пять лет нахождения в составе России он оценил как пятилетку побед, которые «вынуждены признать даже враги».

«Ушли в прошлое проблемы, связанные с энергодефицитом, с ограничением транспортной доступности, которые тормозили развитие экономики. Обеспечено стабильное водоснабжение. Завершена интеграция республики в экономическое, правовое, социальное, гуманитарное пространство России. Создан прочный правовой фундамент республики», – сказал Аксенов.

С 2015 года ВРП Крыма увеличился в полтора раза, добавил Аксенов. По оценке министерства экономического развития региона, ВРП Крыма за 2017 год составил 382 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил экс-главу Генштаба ВСУ Владимира Заману в подготовке к «аннексии Крыма» и действиях, способствующих созданию «Новороссии».