Миронов предложил назвать Курилы Русскими островами

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что его партия предлагает переименовать Курильские острова в Русские.

«Мы, партия и фракция «Справедливая Россия», вносим предложение – давайте переименуем Курильские острова и назовем их Русские острова, потому что они были, есть и будут русскими островами», – передает его слова «Интерфакс».

Он добавил, что Итуруп и Шикотан – не японские названия, их дали этим территориям айны. А Хабомаи – японский топоним. Также он вспомнил, что российский мореплаватель Мартын Шпанберг нанес эти острова на карту Российской империи и назвал Шикотан Фигурным островом, а Хабомаи – Зеленым.

Ранее посол России в Токио опроверг обсуждение передачи южных Курил Японии, об этом же заявлял и спецпредставитель российского президента Сергей Иванов.

Газета ВЗГЛЯД писала, на что рассчитывает и на что готова пойти Япония, чтобы заключить мирный договор с Россией.