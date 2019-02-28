Абрамович учредил фонд развития кино

Миллиардер Роман Абрамович стал единственным учредителем фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».

Исполнительным директором «Кинопрайма» стал Антон Малышев, который с 2013 по 2018 год возглавлял Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино), пишут «Ведомости».

В ноябре прошлого года РБК со ссылкой на источники в отрасли сообщал, что Абрамович займется поддержкой российского кино и создаст фонд, который будет финансировать производство отечественных фильмов.

Общий бюджет, который фонд направит на поддержку российского кино, уже в 2019 году может составить 1 млрд рублей. Продюсеры смогут претендовать на финансирование от 20% до 50% производственного бюджета картины, инвестировать фонд будет на завершающей стадии – окончании съемок или постпродакшене. Если фильм имеет коммерческий успех, инвестор будет требовать часть прибыли.