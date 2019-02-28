Граждане Германии поддержали строительство «Северного потока – 2»

Большинство жителей Германии поддерживают строительство газопровода «Северный поток – 2», против выступает каждый шестой, следует из опроса социологического института YouGov, проведенного по заказу медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Так, 56% респондентов заявили, что строительство газопровода – верное решение, 16% считают, что строительство надо остановить, и 27% воздержались от оценок, передает Deutsche Welle.

В опросе приняли участие 2 тыс. 58 человек.

Германо-российская внешнеторговая палата также выступила за планомерную реализацию газопровода «Северный поток – 2». Канцлер Германии Ангела Меркель, как и в целом официальный Берлин также поддерживают строительство «Северного потока – 2».

В январе немецкое издание Merkur опубликовало письма читателей, возмущенных поведением американского посла в Германии и призывами ряда политиков ФРГ платить за газ больше, лишь бы поддержать Украину.