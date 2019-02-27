Представители благотворительных НКО попросили помощи у Беглова

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил в правительстве перспективы сотрудничества города с представителями НКО, пообещав расширить список социально ориентированных некоммерческих организаций, которые получают поддержку от города.

Действующий глава города подчеркнул, что «неравнодушие можно назвать главным конкурентным преимуществом петербуржцев», сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Он отметил, что в Петербурге работает около 10 тыс. организаций так называемого третьего сектора. Беглов призвал общественников принять активное участие в реформировании городской системы социальной поддержки и попробовать свои силы на государственной службе, где сегодня особенно востребованы люди с опытом социальной работы и желанием трудиться для людей.

«Сегодня 260 социально ориентированных НКО получают поддержку от города. Думаю, этот список можно и нужно расширять», – сказал Александр Беглов, добавив, что правительство Санкт-Петербурга также продолжит помогать в обеспечении помещениями организаций, реализующих важные для петербуржцев проекты.

В частности, с просьбой к действующему главе города обратился Центр развития и реабилитации детей «Светлый город». Организация ведет обучение и социализацию юных петербуржцев с ограниченными возможностями здоровья. Александр Беглов взял решение вопроса под личный контроль и дал соответствующее поручение комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Поддержку главы города получил Благотворительный фонд культуры, семьи и детства. Временно исполняющий обязанности губернатора дал указание главам районов оказать фонду содействие в реализации проекта «Школа по детской онкологии». За 2017-2018 годы лекции по детской онкологии для врачей-педиатров прошли в 12 районах, еще шесть остались неохваченными. Александр Беглов также предложил показывать снятый Фондом мультфильм «Минута для жизни» не только на информационных экранах в поликлиниках города, но еще в детских садах и школах.

Временно исполняющий обязанности губернатора одобрил идею Фонда помощи хосписам «Вера» о разработке региональной программы развития паллиативной помощи. На встрече было поддержано и предложение межрегиональной благотворительной общественной организации помощи бездомным «Ночлежка» – разработать программу помощи и профилактики бездомности в Санкт-Петербурге.

Кроме того, участники встречи обсудили дальнейшее развитие системы грантовой поддержки, а также возможность создания при губернаторе Санкт-Петербурга должности советника по вопросам НКО.

«Уверен, что объединение усилий НКО и властей всех уровней может дать прекрасный результат. И с вашей помощью мы превратим Петербург в самый передовой город страны в части социальной поддержки и помощи», – сказал Беглов.

Директор «Светлого города» (центр обучает и помогает социализироваться юным горожанам с ограниченными возможностями здоровья) Надежда Самойлова рассказала газете ВЗГЛЯД об итогах беседы.

«Разговор был посвящен пожеланиям и чаяниям городских НКО. Мы – как третий сектор – работаем, видим те проблемы, о которых городские чиновники даже не подозревают. В целом встреча мне очень понравилась... Не ожидала, что наш новый руководитель города сможет так активно включаться в наши проблемы, по-человечески идти нам навстречу», – сказала Самойлова.

«Я рассказала врио губернатора о том, что наш центр работает уже пять лет. Работа у нас тяжелая. У детей, о которых мы заботимся, тяжелые множественные нарушения. При этом основная часть наших затрат уходит на аренду помещения, ведь мы арендуем его у коммерческих собственников. Мы просили город о помощи в предоставлении помещения, чтобы мы могли открыть большой комплексный центр, где будут не только реабилитационный центр, но и детская начальная школа», – сказала она.

«По итогам встречи стало ясно, что проблемы уже начинают решаться. Врио губернатора пообещал, что это будет решено в ближайшее время. Я очень на это рассчитываю, ведь тогда мы сможем помогать гораздо большему количеству людей», – призналась Самойлова.

«Он пообещал помочь не только нам. Александр Дмитриевич дал добро на помощь руководству «Ночлежки», которое попросило о выделении площади для того, чтобы сделать в Калининском районе для бездомных душевую и прачечную», – рассказала она.

«Кроме того, я очень обрадовалась, узнав на встрече о том, что теперь в городе будет стандартная международная практика, когда ты защищаешь проект, получаешь финансирование и затем на эти деньги реализуешь проект. Это открывает большие возможности для организации в плане именно своей активности. То есть теперь это не зависит от того, есть ли у тебя деньги или нет. Это зависит только от уровня твоего профессионализма», – подытожила Самойлова.