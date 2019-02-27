В Курске столкнулись два бронетранспортера и четыре автомобиля

В среду в центре Курска на улице столкнулись два бронетранспортера и четыре легковых автомобиля, сообщил источник из региональных экстренных служб.

«ДТП с участием двух бронетранспортеров и четырех легковушек произошло сегодня днем в Курске», – приводит ТАСС слова своего собеседника.

По его словам, военная техника двигалась колонной в связи со сменой места дислокации на одну из курских воинских частей.

Управление МЧС отметило, что в результате ДТП пострадавших нет.