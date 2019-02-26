Патрушев пессимистично высказался об ожиданиях от встречи Трампа и Ким Чен Ына

Трудно быть оптимистом в ситуации с ожиданиями от встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Ханое с учетом истории переговоров по ядерной программе КНДР, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Зная историю переговоров по ядерной программе КНДР, трудно быть оптимистом. Уже не раз за наступлением определенного прогресса в переговорах возникали сложности, которые оборачивались взаимными обвинениями в нарушении договоренностей и, как следствие, очередным обострением обстановки», – сказал он в интервью «Аргументам и фактам».

Он отметил, что процесс реализации соглашений, которые были достигнуты на первом саммите глав США и КНДР в Сингапуре, выявил ряд сложностей, которые призван преодолеть второй американо-северокорейский саммит.

«Ключевой предпосылкой для установления мира на Корейском полуострове является восстановление атмосферы доверия между Пхеньяном и Вашингтоном. Та решимость, которую проявляет Дональд Трамп для достижения этой цели, вселяет определенную долю оптимизма. Можно отметить последовательность президента США в стремлении добиться решения ядерной проблемы Корейского полуострова дипломатическим путем», – сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза считает, что важнейшим результатом переговоров должно стать подтверждение готовности стран предоставлять гарантии безопасности КНДР и облегчать экономическое давление в обмен на отказ Пхеньяна от ядерного оружия.

Ранее в Кремле заявили, что поддержат итоги будущего второго саммита лидеров США и Северной Кореи, если они снизят напряженность в регионе.

Саммит назначен на 27-28 февраля в Ханое.