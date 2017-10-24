Мацкявичюс: Малашенко умел спорить интеллигентно

«Взгляды у нас на происходящее были разные, тем не менее, я всегда уважал его за умение слушать и умение воспринимать чужую позицию», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Эрнест Мацкявичюс, комментируя новость о смерти бывшего создателя НТВ Игоря Малашенко.

«Это ужасно тяжелая новость. Игорь Евгеньевич был президентом телекомпании НТВ, когда я пришел работать в 93 году. Не могу сказать, что мы общались много. Уже потом, когда ни он, ни я не работали на НТВ, мы встречались даже чаще на разных мероприятиях», – вспоминает телеведущий, ведущий программ «Доброе утро, Россия!» и «Вести» Эрнест Мацкявичюс.

«Игорь Евгеньевич был интеллигентным, очень образованным, блестящим полемистом, очень внимательным слушателем, который всегда готов был выслушать и понять другую позицию, умел спорить интеллигентно», – сказал ведущий.

Напомнив, что Малашенко был одним из создателей НТВ, первой негосударственной телекомпании, Мацквичюс добавил: «Он принес на телеканал свой политический опыт, потому что пришел из ЦК партии, где он работал в международном отделе, еще он работал в аппарате у Горбачева. Его вклад в становление телекомпании был велик. Потом в 96-м году Игорь Евгеньевич вошел в предвыборный штаб президента Ельцина, принял участие в организации той избирательной компании. Когда телекомпания делала первые шаги, ей такое политическое сопровождение было необходимо».

Из предвыборного штаба Ельцина он потом вернулся в управление телекомпанией, тогда уже образовался холдинг «Медиа-Мост», Малашенко стал одним из его руководителей, отмечает телеведущий. «То есть, он там, на государственной службе не задержался. Но это я все понимаю сейчас, тогда я был зеленым юнцом, начинающим корреспондентом, который смотрел на все широко открытыми глазами. Тогда, конечно, он был для меня небожителем. В начале 2000-х он уехал из страны, с тех пор мы с ним общались достаточно редко», – сказал Мацкявичюс и подытожил: «Большая трагедия! Конечно, выражаю соболезнования его родным и близким».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бывший медиаменеджер, политолог Игорь Малашенко найден мертвым в Испании, ему было 64 года, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Утверждается, что он мог покончить с собой. Официально информация не подтверждена, сообщает «Коммерсант».

Малашенко – один из основателей НТВ, также был гендиректором РГТРК «Останкино». В 1996 году был главным советником избирательной кампании Бориса Ельцина, после чего стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост».

В 2001–2009 годах был гендиректором канала RTVI. В 2017–2018 годах возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак на выборах президента России. Его гражданской женой была журналистка Божена Рынска.