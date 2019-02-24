Невиновный американец получит 21 млн долларов за 39 лет в тюрьме

Американский гражданин Крейг Коули, который провел в тюрьме 39 лет за двойное убийство, получит компенсацию в размере 21 млн долларов; его невиновность подтвердил ДНК-анализ, недоступный на момент судебного процесса над мужчиной.

Такой размер компенсации предусматривает внесудебное соглашение, достигнутое властями Калифорнии и Коули, сообщает ABC News.

В 1978 году были убиты бывшая девушка Коули Ронда Викт и ее четырехлетний сын. Мужчину признали виновным, он получил пожизненный срок. Все это время он не признавал себя виновным.

Дело было пересмотрено 11 лет спустя. Тогда один из детективов полиции заметил множество неточностей в расследовании, в том числе отсутствие ДНК Коули на уликах и наличие ДНК других людей. Кроме того, опровергли и показания свидетелей, которые утверждали, что видели подозреваемого на месте преступления.

После помилования Коули получил выплату в размере 2 млн долларов. На момент освобождения ему было 70 лет.