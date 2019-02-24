Лавров усомнился в интеллектуальных способностях американской элиты

Оценить интеллектуальные способности некоторых членов элиты Соединенных Штатов довольно сложно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Мне уже очень трудно оценивать интеллектуальные способности некоторых членов американской элиты, о которых сказал президент (Владимир Путин)», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о том, что последует после того, как США «посчитают» по совету Путина возможности российского вооружения.

Ранее в интервью китайским и вьетнамским СМИ Лавров заявил, что США не должны общаться с Россией по принципу «ученика и учителя».