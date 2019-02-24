Лавров потребовал от США не общаться с Россией по принципу «учителя и ученика»

Россия открыта для диалога с США, но на основе равноправия, а не по принципу «учителя и ученика», заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью китайским и вьетнамским СМИ.

«Мы, как сказал президент России Владимир Путин, в том числе в своем послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года, открыты для конструктивного диалога. Разумеется, на основе равноправия, взаимной выгоды, а не по принципу «учителя и ученика». Так нельзя разговаривать ни с одной страной, тем более с Российской Федерацией», – приводятся слова Лаврова на сайте МИД.

Он отметил, что сейчас мяч находится на стороне США, конструктивный диалог возможен, только когда США будут готовы «к такому же равноправному разговору к решению проблем на основе баланса интересов, а не на основе ультиматумов».

Лавров также заявил, что в ситуации с разрывом ДРСМД США повели себя «невежливо».