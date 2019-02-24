Российский лыжник обвинил норвежцев в неспортивном поведении

Российский лыжник Александр Большунов, который занял второе место в скиатлоне на чемпионате мира в австрийском Зефельде, обвинил соперников-норвежцев в неспортивном поведении.

«Я разочарован тем, что норвежцы не помогали мне. Просил их выйти вперед, а они оставались позади меня и показывали, что не хотят. Я лидировал 4-5 кругов, поэтому наелся. Они включили обороты и начали работать только к концу. Так поступать нехорошо. Это неспортивное поведение», – передает слова Большунова «Спорт-Экспресс».

Большунов долгое время лидировал в гонке с норвежцами Сьюром Рете и Мартином Сундбю, при этом все время бежал впереди. В итоге в финишном створе он уступил 0,1 секунды Рете, но опередил Сундбю.

Ранее на чемпионате мира произошел конфликт российского лыжника Сергея Устюгова с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо из-за того, что норвежец подрезал россиянина на трассе и не позволил ему выйти в финал. Устюгова после гонки дисквалифицировали и аннулировали результат за инцидент.