Спутница премьера Сербии Аны Брнабич стала матерью

Спутница премьер-министра Аны Брнабич – доктор Милица Джурджич – родила ребенка, которого назвали Игор, передает белградская газета «Блиц».

Сама премьер пока не комментирует событие, но в ее официальном аккаунте в Twitter есть сообщение, что планируемый рабочий визит в Брюссель отложен. Под этим постом многочисленные пользователи интернета оставляют свои поздравления, передает РИА «Новости».

Брнабич возглавила правительство Сербии в июне 2017 года, став первой женщиной на этом посту. Считается, что она стала первым столь высокопоставленной персоной в мире, ставшей родителем-гомосексуалистом в результате искусственного оплодотворения.

Сербия является консервативной страной, где запрещены однополые браки, а население скорее негативно относится к представителям ЛГБТ-сообщества. Однополым партнерам также по закону запрещено усыновлять детей.