Старовойт: Курская область хочет стать примером для всей России

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию, отметив, что по многим озвученным направлениям работа в регионе уже ведется.

«Сегодня глава государства обозначил ключевые стратегические задачи по развитию страны во всех сферах. Результатом должно стать существенное улучшение жизни всех граждан. Из федерального бюджета на эти цели выделены беспрецедентные средства. В Курской области работа по многим направлениям уже идет», – приводятся его слова на сайте администрации Курской области.

Он отметил, что работа будет вестись в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, будет создаваться комфортная городская среда, повышаться доступность жилья, развиваться транспортная инфраструктура.

«Важное направление – приведение в порядок дорог нашего региона. Сейчас, к сожалению, качество большей части из них оставляет желать лучшего. Мы будем это исправлять. Размер дорожного фонда области в этом году – 6,8 млрд рублей», – сказал Старовойт.

Он отметил, что Курская область одна из первых в стране приступила к созданию системы паллиативной помощи, решается вопрос с обеспеченностью медицинскими кадрами на селе.

«Курский онкологический диспансер по обеспеченности оборудованием может конкурировать с ведущими российскими и зарубежными клиниками. В ближайшие пять лет в регионе появится 13 современных школ», – сказал он.

Старовойт отметил, что Курская область не прозвучала в послании в качестве позитивного примера, однако регион будет работать над тем, чтобы в следующем году «ситуация кардинально изменилась».

«Мы готовы решать все трудные вопросы, руководствуясь только интересами курян. В этом помогут национальные проекты, реализация которых уже началась», – сказал он.

Президент России в среду обратился с посланием Федеральному собранию.