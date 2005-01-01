«Посейдон» отправят на испытания с подлодкой-носителем

После успешных стендовых испытаний «Посейдон» перейдет к совместным испытаниям вместе с атомной подводной лодкой, сообщил контр-адмирал в отставке Герой России Всеволод Хмыров.

«Следует отметить абсолютно грамотную последовательность успешной отработки системы. Это проведение полного цикла стендовых испытаний, включая испытания уникальной ядерной силовой установки. После этого всесторонние морские полигонные испытания… Все это позволяет в короткие сроки приступить к полноценному завершающему этапу – испытаниям подводного беспилотного аппарата вместе с его носителем», – передает его слова РИА «Новости».

В послании Федеральному собранию в среду президент Владимир Путин заявил, что уже весной первая подлодка-носитель «Посейдона» будет спущена на воду.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу после этого сообщил, что морские полигонные испытания «Посейдона» успешно завершены. Также было опубликовано видео испытаний нового вооружения.