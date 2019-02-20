Скотланд-Ярд отреагировал на сообщения о пропаже без вести Скрипаля

Британские правоохранители не получали от России уведомления о том, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия признаны пропавшими без вести.

«Мы не получили никакого официального уведомления о том, что они (Скрипали) были объявлены пропавшими без вести. Мы не готовы более обсуждать этот вопрос», – цитирует представителя Скотланд-Ярда РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за измену родине и отравленного в Солсбери, просит признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести. Соответствующее заявление было подано в полицию по месту регистрации Юлии.

«Если их признают пропавшими без вести, то бабушке – квартира, машина, собака. Надо как-то сохранять имущество», – отметила племянница Скрипаля Виктория.

По мнению британских властей, к отравлению Скрипаля причастны российские спецслужбы, что категорически отрицает Москва. Ранее сообщалось по данным издания Times, что состояние здоровья Сергея Скрипаля серьезно ухудшилось, и врачи боятся, что полностью поправиться он не сможет.

Виктория Скрипаль ранее заявляла, что полагает, что отца нет в живых, иначе он бы связался со своей престарелой матерью. Где находится Скрипаль в настоящее время, неизвестно, посольство РФ заявляет, что не располагает никакой информацией ни о нем, ни о Юлии.