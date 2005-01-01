Врио губернатора Сахалина: Мы уже начали выполнять задачи, поставленные президентом

«В своем послании Владимир Путин еще раз подчеркнул необходимость инвестиций в людей, развития человеческого потенциала. Об этом говорит целый пакет мер по социальной поддержке населения. Мы начали свою работу именно с этих принципов», – подчеркнул врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, комментируя послание президента Федеральному собранию.

«Развитие человеческого потенциала должно стать главным фактором прорыва России на лидерские позиции в XXI веке», – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Он сообщил, что в регионе в декабре приняли годовой бюджет, в котором заложили повышение зарплаты бюджетников на 20%. «Приняли решение с начала апреля дополнительно повысить зарплату медицинским работникам – врачам на 30% и среднему составу на 10%», – сообщил Лимаренко.

Как отметил врио губернатора, приняты меры и для поддержки молодых семей на Сахалине и Курилах. В дополнение к федеральному в области действует региональный материнский капитал: 54 тыс. рублей за рождение первого ребенка, 204 тысячи – за второго.

«Также уже в декабре прошлого года мы приняли решение о выделении дополнительных средств для Сахалинского ипотечного агентства – в этом году будет спроектировано и построено гораздо больше квартир для социальной аренды, чтобы обеспечивать нуждающихся жильем, – отметил Лимаренко. – Особое внимание уделили льготным категориям населения – в частности, молодым и многодетным семьям, семьям педагогов и других социально значимых профессий». Более того, в Сахалинской области есть возможность получения ипотеки под 0% для семей с тремя детьми и 3,5% с двумя детьми, указал руководитель региона.

Если же в семье четыре ребенка – существуют специальные меры по улучшению жилищных условий, средняя выплата по которым составляет 7 млн рублей.

«Разработана программа, позволяющая за три года закрыть дефицит мест по яслям – будет построено новых 915 мест, – рассказал Лимаренко. – По очередям в детские сады от трех до семи лет мы проблему закрыли. Приняли решение открыть в этом году две новых школы и три пристройки к действующим школам. Общее число ребят, которые будут учиться в комфортных условиях – почти 2,5 тысячи. Еще решение – оснастить 40 школ современными кабинетами физики и химии».

Комментируя послание президента, Лимаренко отметил, что особое внимание глава государства уделил значимости развития рынка газомоторного топлива. «В Сахалинской области мы уже активно занимаемся переводом на газ котельных и пассажирского муниципального автотранспорта», – отметил руководитель региона.

«Иными словами, задачи, поставленные президентом, мы уже начали выполнять, – подчеркнул Лимаренко. – Значит, идем по верному пути. Вложения в человеческий капитал, поддержка людей – вот что нужно стране и нашей области. Планируем ускориться, чтобы решить все поставленные в указе от 7 мая прошлого года задачи и направить ресурсы островов на благо жителей Сахалина и Курил».