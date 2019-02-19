Ученые назвали лучший возраст для воспитания музыкального вкуса ребенка

Исследование британских ученых показало, какой возраст является самым подходящим для воспитания музыкальных пристрастий у ребенка.

По их словам, подходящим временем является возраст от восьми до десяти лет, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

В исследовании приняли участие свыше 2 тыс. родителей. Их спрашивали о том, получалось ли у них оказывать влияние на музыкальные вкусы своих детей. Также британские ученые изучили свыше 12 исследований, посвященных формированию музыкальных предпочтений у детей.

Опрос показал, что лучше всего музыкальные вкусы сформировать у ребенка младше 10 лет. Только 10% родителей сказали, что дети старше 10 лет воспринимали их рекомендации в музыке.

Несмотря на то, что отцы чаще матерей пытались привить свои музыкальные вкусы ребенку (79% против 69%), чаще дети следовали именно советам матери (38%), а не отца (30%).

Профессор университета Йорка Хауке Эгерманн отметил, что это происходит в связи с большим отдалением детей от родителей в подростковом возрасте и гораздо более значительным влиянием сверстников. При этом по мнению профессора, формирование общих музыкальных вкусов с родителями и совместное посещение концертов помогает создать положительное представление о разных исполнителях.

«Преимущества восприятия различных музыкальных направлений заключаются в том, что человек способен эффективно управлять своими эмоциями, легко устанавливать контакты с другими людьми, а также лучше понимать представителей других культур», – рассказывает Эгерманн.

Однако давить на детей он не рекомендует. По мнению профессора, лучше всего ставить композиции фоном. Также он отмечает, что пристрастия к музыке могут передаться и от ребенка к родителям, если он часто включает свою любимую музыку.