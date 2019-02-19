На отдыхающих на горнолыжном курорте в Швейцарии сошла лавина

Под лавиной в Швейцарии могут оказаться погребенными от 10 до 12 человек, сообщают швейцарские СМИ со ссылкой на главу города Кран-Монтана Николя Феро.

Лавина, под которой могут оказаться люди, сошла на одном из горнолыжных курортов Швейцарии, передает РИА «Новости».

Ранее полиция кантона Вале говорила, что «нескольких человек» унесло лавиной.