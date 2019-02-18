Меджлис Ирана разрешил правительству взять у России в кредит 5 млрд долларов

Однопалатный парламент (Меджлис) Ирана разрешил правительству страны взять у России в кредит 5 млрд долларов.

Парламентарии Ирана пришли к этому соглашению в понедельник во время обсуждения проекта бюджета на следующий год, который начнется в стране с 21 марта, пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Мехр».

Полученные кредитные средства планируется направить на приобретение капитальных активов в сфере производства и инфраструктуры.

Ранее Москва и Тегеран отказались использовать доллар во взаимных расчетах и собрались перейти на национальные валюты. Также во Франции в ближайшее время должен появиться механизм для расчетов с Ираном в обход американских санкций.