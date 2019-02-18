Япония испугалась сепаратного мира США с КНДР

В правящей Либерально-демократической партии Японии и МИД страны выразили опасения касательно того, что президент США Дональд Трамп на предстоящей 27-28 февраля встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое пойдет на серьезные уступки Пхеньяну в ракетно-ядерной области вопреки интересам Японии.

Особое беспокойство в Токио вызывает сценарий, при котором Трамп договорится с Ким Чен Ыном о ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, способных достигать США, не включив в соглашение отказ Пхеньяна от ракет средней дальности, «держащих под прицелом Японию», передает ТАСС.

В связи с этим правительство Японии «намерено воздействовать на США с тем, чтобы они не ослабляли нажим на Северную Корею до достижения ее полной денуклеаризации», сообщает Киодо.

Позиция Токио, как полагают источники, заключается в том, чтобы добиться полной ликвидации оружия массового уничтожения и баллистических ракет Пхеньяна в проверяемой и необратимой форме.

В статье утверждается, что Трамп может пойти на серьезные уступки Пхеньяну, поскольку ему очень нужно добиться дипломатического прорыва, что связано с приближающимися президентскими выборами 2020 года в США.

Тем не менее, в Японии считают, что США вряд ли пойдут на полную отмену санкций в отношении КНДР, однако могут согласиться на взаимное открытие пунктов связи в столицах двух стран и принятие декларации о завершении Корейской войны.

В ответ Пхеньян, по версии Киодо, пойдет на замораживание ядерной деятельности и даже ликвидацию ядерного центра в Йонбене, однако, в свою очередь, будет требовать гарантий сохранения политической системы в КНДР, а также полного прекращения американо-южнокорейских военных учений и разрешения возобновить экономическое сотрудничество с Сеулом.

Напомним, в конце января замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Вашингтон обратился к Москве с просьбой помочь найти «верную повестку дня» на переговорах с КНДР по «конкретным аспектам денуклеаризации». Россия и Китай поддержали усилия КНДР и США по устранению противоречий.